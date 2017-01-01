По делу о пожаре на нелегальной свалке в Юрмале подозреваются три человека

Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) признало подозреваемыми по делу о пожаре на нелегальной свалке отходов в Юрмале трех человек, сообщила агентству ЛETA пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска.

УБЭП расследует уголовный процесс по трем статьям Уголовного закона - о загрязнении земли, лесов и вод, о загрязнении атмосферы и о нарушении правил утилизации отходов.

Подозреваемыми в нарушении правил утилизации отходов, вызвавшем значительный вред для окружающей среды, здоровья людей, имущественных или хозяйственных интересов, признаны три человека. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, принудительных работ или денежного штрафа.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Потерпевшим по этому делу УБЭП признало государство в лице Государственной службы окружающей среды.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Госполиция расследует еще один уголовный процесс в связи со свалкой нелегальных отходов в Юрмале - об умышленном уничтожении или порче чужого имущества, вызвавшем тяжелые последствия.

Как сообщалось, 18 июня 2017 года на нелегальной свалке пластмассового мусора в окрестностях Слоки в Юрмале произошел пожар. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке 23 тыс. тонн пластмассовых отходов составила 12 тыс. квадратных метров.

5 июля выигравшее объявленный Государственной службой окружающей среды ООО «Clean R» приступило к выполнению работ по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале. На эти работы «Clean R» потратило около 550 тыс. евро, которые планирует взыскать с ООО «Prima M», которому принадлежит свалка, и которое отказалось расчищать ее территорию, сославшись на отсутствие необходимых средств.