Полиция забрала двух малышей в Милгрависе: дети мешали пьяной компании

Поздно вечером 6 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Милгравис, где, как сообщил мужчина, бывшая его супруга находится в нетрезвом виде с двумя их общими детьми.

Вызвавший полицию мужчина рассказал, что в этот день отправился к бывшей жене, чтобы встретиться с детьми.

Пара недавно рассталась, и женщина с малышами отправилась жить в кризисный центр, но без предупреждения покинула учреждение социальной помощи и уехала к друзьям. Бывший супруг выяснил адрес проживания детей и отправился их навестить.

Там он увидел мать, употребляющей алкоголь, а дети трех и четырех лет ходили с пустыми пивными банками в руках.

Он попросил отдать ему детей, но нетрезвые друзья бывшей супруги выгнали его из квартиры. Для разрешения ситуации мужчина решил вызвать полицию.

В указанной квартире полицейские обнаружили двух мужчин, двух женщин и двух маленьких детей.

Все взрослые были под воздействием алкоголя, на вопрос, что они употребляли, никто не скрывал, что до появления полиции пили крепкие напитки.

Во время переговоров мать детей категорически отказалась передать их отцу. Отец же постоянно вмешивался в разговор полиции с бывшей супругой, вызывал ее на конфликт. В присутствии детей, родители начали оскорблять друг друга, показывать неприличные жесты. В их спор вступил хозяин квартиры, который после короткой перепалки набросился на отца детей.

Полицейские вывели отца детей из квартиры, а на хозяина квартиры надели наручники.

Во время проверки данных выяснилось, что мать детей неоднократно попадала в поле зрения полиции и сиротского суда – уже трое детей были отлучены от нее ранее, а двое из младших оставлены с ней. Также выяснилось, что дети не могут быть доверены и отцу – он был судим за физическое и эмоциональное насилие и не имел постоянного места жительства.

В конце концов, оба ребенка были отделены от семьи и доставлены в кризисный центр.

Между тем мать детей была передана медикам для госпитализации в Рижский центр наркологии и психиатрии, так как во время разлучения с детьми она стала агрессивной и угрожала совершить суицид. Информацию об инциденте передали в Рижский сиротский суд, который принял решение временно приостановить право опеки у обоих родителей.