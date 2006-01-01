Частичное обрушение крыши Prisma: Строительному инженеру отменили наказание

Министерство экономики отменило наказание строительному инженеру, который проектировал здание магазина Prisma в Плявниеки, на Сахарова,30. Летом 2016 года там едва не упала крыша на головы покупателей.

В жаркий летний день, 3 июня 2016 года после 16.00 были замечены изменения конструкций здания супермаркета «Prisma Deglava», поэтому из помещений были эвакуированы люди, а магазин закрыт для проверки, рассказывал тогда агентству ЛЕТА руководитель службы безопасности и технического обслуживания «Prisma Latvija» Гирт Бондарс.

Локальные изменения конструктивных элементов в здании супермаркета на улице Андрея Сахарова, 30 заметили технические работники.

Ради безопасности посетители и работники были немедленно эвакуированы.

Для обследования здания был приглашен эксперт, и в настоящее время в магазине продолжается проверка.

Специалисты ведомства пришли к выводу, что нарушения были допущены практически на всех этапах — от проектирования до строительства здания.

Пять 10-метровых бетонных плит оторвались от балки перекрытия на высоте 6 метров — прямо над алкогольным отделом супермаркета.

Компания «Prisma Latvija» была зарегистрирована в 2006 году, в Латвии ей принадлежало четыре супермаркета. В 2014 году оборот компании составил 54,57 млн евро, убытки - 9,02 млн евро. А в прошлом году компания ушла с латвийского рынка. Перед закрытием в магазинах был рай для шооголиков - все товары распродавали за копейки.