Трагическая авария под Салдусом: Погибли два человека

Сегодня, 9 декабря, около 10 часов утра произошло дорожное происшествие с двумя легковыми машинами в волости Курсишу Салдусского края, которое унесло жизни двух мужчин. Об этом сообщает Государственная полиция. На месте ДТП работали полиция, медики и спасатели.

Согласно первоначальной информации, возможно, легковую автомашину Toyota Avensis со скользской дороги вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Volvo.

FOTO: Valsts policija

В результате столкновения погиб водитель Toyota и один из пассажиров Volvo. Еще трое человек - водитель и двое пассажиров Volvo пострадали в аварии и были переданы в руки медиков.

По предварительной информации полиции, глубина протектора задних покрышек «Toyota» была недостаточной, то есть меньше 4 мм.