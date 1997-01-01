Умер совладелец «Olainfarm» Валерий Малыгин

Малыгин скончался в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале.

Предприятие напоминает, что Малыгин стал председателем правления «Olainfarm» после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 млн евро и экспортом более чем в 50 стран.

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой «Dienas Bizness», Малыгин был помещен на 7-е место с состоянием 70 млн евро.

Оборот концерна «Olainfarm» в прошлом году составил 110,693 млн евро, прибыль - 11,586 млн евро.

Член совета предприятия Салвис Лапиньш сказал агентству ЛЕТА, что решение о дальнейших действиях примет совет. Возможно, на следующей неделе будет созвано его внеочередное заседание. Председатель совета Ивар Годманис комментариев агентству ЛЕТА не дал.