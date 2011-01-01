В воскресенье в ДТП пострадали 11 человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 50 ДТП, пострадали 11 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Пять пострадавших зарегистрировано в ДТП в Риге, четыре - в Латгале, по одному - в Курземе и Земгале.

За управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения задержано 18 водителей.

За превышение разрешенной скорости движения оформлено 226 протоколов. В окрестностях Риги за это нарушение оштрафовано 95, в Земгале - 58, в Видземе - 33, в Латгале - 15, в Курземе - 25 автоводителей.

За минувшие сутки полиция составила 500 протоколов о нарушении правил дорожного движения.