Рухнувший в Риге дом принадлежал гражданам России

Частично обрушившийся дом на ул. Йерузалемес в Риге принадлежит предприятию двух граждан России SIA «Grost», свидетельствует информация «Firmas.lv» и Земельной книги, сообщает агентство ЛЕТА.

Предприятие приобрело дом в 21 ноября 2002 года за 841 400 латов (1 197 204 евро).

Владельцами компании в равных долях с 2011 года являются граждане России Мавлент Мугинов и Дамир Мугинов, а с 2007 по 2011 годы единственным владельцем «Grost» был Мавлет Мугинов.

В момент приобретения здания в 2002 году единственным владельцем было предприятие «Graft Research Limited», зарегистрированное на Виргинских островах.

Указанная «Grost» сфера деятельности - аренда и управление своей арендованной недвижимостью. В прошлом году оборот предприятия составлял 3467 евро, убытки составили 42 722 евро.

Как уже писал Русский TVNET, В центре Риги минувшей ночью обрушился незаселенный пятиэтажный дом.

Около 1 часа ночи в ГПСС поступил вызов на ул. Иерусалимес, где частично обрушилось пустующее пятиэтажное здание. Из соседних зданий спасатели эвакуировали 138 человек.

Прибывшая на место происшествия после эвакуации жильцов представитель строительного управления Рижской думы заключила, что обрушившееся здание не представляет опасности для стоящих рядом зданий, и жильцы могут в них вернуться.

В 2014 году Департамент собственности Рижской думы классифицировал здание как развалину категории B и к собственнику строения – юридическому лицу-применили повышенную ставку налога на недвижимую собственность.