Смерть Малыгина: Olainfarm беспокоит, кто наследует акции

Как сообщает TV3, внезапная кончина Малыгина заставила усомниться в стабильности компании — напрямую или опосредованно ему принадлежал контрольный пакет акций, и теперь все будет зависеть от того, кто его унаследует.

Малыгину принадлежало около 70% долей предприятия, и у малых акционеров теперь много вопросов о ситуации: о дальнейшем руководстве фирмой, и о начатых инвестиционных проектах, о других сделках.

Как уже сообщалось, в понедельник наблюдались крупнейшие колебания цен на акции Olainfarm. Их стоимость понизилась на 6,49%.

Член правления АО Olainfarm Салвис Лапиньш признал передаче, что из-за смерти Малыгина акционеры, что понятно, могут волноваться о будущем компании.

Компания в понедельник сообщила, что будет продолжать работу в соответствии с выдвинутыми целями.

Напомним, что 52-летний бизнесмен скончался в выходные в своем доме в Юрмале. Полиции о случившемся сообщили медики скорой помощи, которые оказывали первую помощь, однако вернуть к жизни Малыгина им не удалось. Перед смертью миллионер не был один.

Полиция рассказала TV3, что криминальный процесс был начат, поскольку скончался сравнительно молодой человек, и в этом случае полиция всегда поступает так, проводится необходимая экспертиза. Ранее сообщалось, что на теле Малыгина не были констатированы признаки насильственной смерти.

Напомним, Малыгин стал председателем правления «Olainfarm» после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 млн евро и экспортом более чем в 50 стран.

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой «Dienas Bizness», Малыгин был помещен на 7-е место с состоянием 70 млн евро.

Оборот концерна «Olainfarm» в прошлом году составил 110,693 млн евро, прибыль - 11,586 млн евро.