От швали нет спасения: водители назвали самые «неприятные» маршруты (видео)

Штраф до 500 евро грозит подросткам из 36-го автобуса. Видео о безобразном поведении подростков набрало тысячи просмотров в социальных сетях. Как сообщается, олиция уже установила личности молодых хулиганов.

На видео со страницы в социальной сети Facebook.com «Я из Болдеса» запечатлён автобус 36 маршрута Иманта-Вакарбулли.

На нём видно, как группа подростков распивает алкогольные напитки прямо в транспорте.

«Вы здесь хулиганили, я вызвал полицию!» - говорит водитель 36 автобуса. В сердцах он рассказывает пассажирам, что от 36-го маршрута уже отказываются коллеги. Подростки ушли, но на этом история не закончилась. Видео уже успели посмотреть почти 30 тысяч раз. В том числе — стражи порядка.

«Государственная полиция получила информацию от жителей о том, что в автобусе 36 маршрута ехали молодые люди, которые публично распивали алкоголь, очень громко и непристойно себя вели. После просмотра видео, полиция установила личность этих подростков. Сейчас начаты административные дела за мелкое хулиганство», - сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Подросткам может грозить штраф до 500 евро.

Так как молодые люди — несовершеннолетние, административные дела могут быть заведены и на их родителей - отдельной статьей.

Автобусы 36-го маршрута — излюбленное место, где вечерами собирается молодёжь, рассказал Русскому вещанию один из водителей общественного транспорта. Мужчина пожелал остаться анонимным. По его словам, подростки заходят толпой по 20 человек. И катаются, мешая остальным пассажирам.

«Иногда — да! Шумно ведут, толкаются. Обычно молодые люди выходили на остановке и всё. Никто не встревал. Бывало — водитель», рассказала пассажир 36 автобуса Светлана.

В Rīgas Satiksme советуют не оставлять такое поведение без внимания и обращаться в полицию. Звонить 110 или сообщать о происходящем стражам порядка через приложение.

«То, что должен делать водитель — вести транспорт. Это главная его задача.

То, что делает водитель — сообщает о происходящем диспетчеру. И он уже принимает решение -кому звонить. Полиции или охране. И тогда они приезжают», - объяснила представитель Rīgas Satiksme Байба Барташевича — Фелдмане.

За 11 месяцев этого года из общественного транспорта высадили 4 288 пассажиров. Не только за непристойное поведение. Здесь и безбилетники, и плохо пахнущие люди. Но в прошлом году высаженных было почти вдвое больше. В Rīgas Satiksme снижение числа нарушителей объясняют установкой камер наблюдения в общественном транспорте. Видео сохраняется на сервере. И в случае необходимости может быть передано полиции.

Чтобы помочь водителю справиться с ситуацией, когда в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса орудуют хулиганы, в ближайшее время в общественном транспорте планируют установить кнопку тревоги для водителя.

Но на некоторых маршрутах от нарушений не спасают и камеры наблюдения. В Rīgas Satiksme говорят, что в этом смысле самые неприятные для работы, по мнению сотрудников предприятия, 3 автобус и 15-й троллейбус.