В Салском крае обнаружен незаконный склад огнестрельного оружия

В оружейном схроне полицейские изъяли 362 беприпаса к огнестрельному оружию разного калибра, шесть пистолетов, 13 единиц длинноствольного огнестрельного оружия, 69 деталей огнестрельного оружия и 500 г взрывчатого вещества. Во время обыска изъято также 80 взрывоопасных предметов. На территории этих частных домов оружие не только хранилось, но и переделывалось и обновлялось.

В отношении мужчин 1949, 1968 и 1972 гг. рождения начат уголовный процесс о незаконном обороте оружия. За это преступление предусмотрены лишение свободы на срок до трех лет, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.

В отношении задержанных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. FOTO: Valsts policija

В этом году полиция изъяла 107 единиц огнестрельного оружия, 16 742 боеприпаса, 1 537 взрывоопрасных предметов, 244,77 кг взрывчатых веществ, 379 деталей огнестрельного оружия.

Госполиция призывает жителей сообщать о возможных схронах оружия по тел. 67075287, 67075366 или 110 или по э-почте kip@vp.gov.lv.