Спрудс, вероятнее всего, Рождество проведет за решеткой

Суд пересмотрит необходимость ареста через два месяца.

Впервые санкция на арест Спрудса была дана 9 июня, и все попытки освободить его закончились неудачей.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что лицо, подозреваемое или обвиняемое в особо тяжком преступлении, не может провести под арестом более 24 месяцев, в том числе 15 месяцев в досудебном процессе. Сейчас Спрудс имеет статус подозреваемого, и неизвестно, когда полиция передаст дело для предъявления обвинения.

Адвокат просил выпустить Спрудса под залог либо установить для него домашний арест.

Как ранее сообщил журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, полиция уже несколько лет занимается расследованием беззаконий в процессах неплатежеспособности. В прошлом году было начато 17 уголовных процессов о преступных деяниях, предположительно совершенных администраторами неплатежеспособности. В этом году полиция начала семь таких уголовных процессов, четыре дела уже переданы для уголовного преследования.

В сотрудничестве с другими правоохранительными органами, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, полиция в этом году начала два дела о возможных нарушениях закона в процессах неплатежеспособности, по одному из них задержаны администраторы Илмар Крумс, Спрудс и финансист Йоренс Райтумс. Гришин подтвердил, что это дело связано с процессом ликвидации «Trasta komercbanka». Этой троице инкриминируется вымогательство в организованной группе и легализация преступно нажитых средств.

По второму делу задержан администратор неплатежеспособности Наурис Дуревскис, участвовавший в процессе неплатежеспособности одного из предприятий. Он задержан за попытку вымогательства взятки.