Сегодня в Рижском регионе зарегистрировано уже 100 ДТП

К вечеру среды (13 декабря), до 17.20, в Рижском регионе зарегистрировано уже 100 ДТП, сообщает Госполиция.

В ночь на четверг температура воздуха в Латвии понизится до 0…-5 градусов, а днем составит +2…-3 градуса, сообщают синоптики. Будет дуть пронизывающий ветер с юга, юго-востока, порывами до 10-15 метров в секунду.

Вечером в Риге начнется снегопад, а скорость ветра составит до 13 метров в секунду. Столбик термометра опустится немного ниже нуля градусов.

Полиция призывает автоводителей ехать осторожно, так как на дорогах во многих районах образовался «черный лед».