В Айзпуте горит гостевой дом

Утром в четверг в гостевом доме «Mētras nams» в Айзпуте произошел пожар повышенной опасности, сообщает агентство ЛЕТА.

Согласно информации самоуправления Айзпутского края, в гостевом доме клиентов не было, никто в огне не пострадал. В здании также работал сувенирный магазин.

Пожарно-спасательная служба получила вызов на ул. Паста в Ацзпуте в 6:40, где в подъезде двухэтажного здания образовалось задымление. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что в подвале здания горит отопительный котел, причем пламя распространилось на стену, горели межэтажные перекрытия и крыша.

Из соседнего здания были эвакуированы пять человек.

Продолжаются работы по локализации пожара. На месте происшествия работают пять специализированных транспортных средств и 16 пожарных спасателей.

Пожару присвоен статус повышенной опасности, так как рядом находятся деревянные постройки.