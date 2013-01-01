По "делу о нанотехнологиях RS полиция просит обвинить четырех человек

Госполиция просит прокуратуру по так называемому уголовному делу о нанотехнологиях ООО «Ригас сатиксме» (RS) начать уголовное преследование четырех человек, нанесших предприятию ущерб в размере свыше 700 тыс. евро, сообщили агентству ЛETA в Госполиции.

Следствие установило, что организованная группа в 2012 году инициировала процедуру закупки нанотехнологических химических средств предприятием RS и добилась, чтобы в конкурсе участвовали выбранные ею претенденты.

Согласовав предварительно ценовое предложение, победитель тендера получил возможность в 2013 году поставить муниципальному предприятию выдаваемые за нанотехнологические химические вещества, которых не было в распоряжении участвовавших в сделке предприятий.

Доказательства свидетельствуют о том, что в мошеннических целях, чтобы этот товар был принят, были подделаны накладные и этикетки.

Организованная группа успешно реализовала мошенничество в рамках одного договора и решила повторить его по аналогичной схеме. Это делалось в течение всего 2014 года при небольших изменениях состава участников этой организованной группы.

Полиция считает, что эти преступные деяния нанесли RS ущерб в размере более 700 тыс. евро и просит предъявить обвинение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах или организованной группой лиц. За это преступное деяние предусмотрено лишение свободы на срок от двух до 10 лет.

Полученные мошенническим путем деньги затем были легализованы, что дополнительно инкриминируется части подозреваемых. За это правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 12 лет.

Расследованное Управлением по борьбе с экономическими преступлениями дело в декабре было передано прокуратуре по расследованию финансово-экономических преступлений.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Материалы дела обобщены в 40 томах.

Как сообщалось, о возможном мошенничестве при закупке РС чистящих средств сообщила 1 февраля 2016 года передача «Ничего личного» на телеканале TV3.

В 2013 году RS заключило договор о поставках чистящих средств для обслуживания общественного транспорта с фирмой «MJ partneri». Участвовать в ценовом опросе фирме, которая занималась строительством, предложил один из ее бывших работников. Он заверил, что «MJ partneri» самой не нужно будет заниматься поставками - фирма будет лишь посредником, за что получит 3% от заказов. Поставками средств занималась некая Вита Бауровска, работавшая в фирме, которая из-за налоговых проблем не могла участвовать в ценовом опросе. Руководил этой фирмой, постоянно менявшей названия («Alchimica Latvia», «Vialeks», «HRM») Александр Бескоровайный.

Вначале все шло достаточно гладко - RS заказывало чистящие средства, фирма «MJ partneri» передавала заказ Бауровске, а затем получала от РС подписанные накладные и деньги. В целом сумма составила почти 339 тыс. евро. Химические средства на складах «MJ partneri» никогда не появлялись - их подготовкой занимались фирмы Бескоровайного.

Полученные от RS деньги «MJ partneri» перечисляла им, оставляя себе 3%.

Но затем в «MJ partneri» явились налоговые инспекторы и потребовали предъявить документы о происхождении чистящих средств , которых у фирмы не было. Выяснилось, что фирмы Бескоровайного не декларировали НДС, поэтому у налоговой службы возникли подозрения в мошенничестве. «MJ partneri» потребовала у своих партнеров документы на товар, но их не оказалось.

Налоговая служба начала аудит в фирме, поставляющей химические средства, и оказалось, что вместо них в упаковке RS поставлялась вода. Реализовать это мошенничество помогал замначальника отдела технического контроля RS Вячеслав Стунжанс. В результате RS фактически получило лишь 30-50% от объема чистящих средств , который был указан в договоре.

Как сообщила передача «Ничего личного», полученные мошенническим путем деньги перечислялись в офшорные фирмы, а там изымались в виде наличных. Деньги делили между собой Стунжанс и еще несколько лиц.

Служебная проверка, проведенная в RS, не выявила в закупках моющих средств никаких нарушений.