Кенгарагс: пьяный водитель управлял автомобилем с разорванной шиной

Около часа ночи 14 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя в районе улицы Маскавас, заметили автомобиль марки Audi, у которого были включены аварийные сигналы.

Полицейские обратили внимание на то, что правое колесо автомобиля было сильно повреждено: на нем вместо покрышки была рваная резина.

Автоводитель свернул во двор, где вышел из машины и осматривал испорченную покрышку. Полицейские решили узнать, не требуется ли ему помощь.

Во время разговора от мужчины чувствовался сильный запах алкоголя, также он слегка пошатывался. Отвечая на вопрос об употреблении алкоголя, мужчина признался, что, перед тем как сесть за руль выпил пару бутылок пива. Решение сесть за руль и поставить под угрозу свою и жизнь других участников дорожного движения, мужчина принял после того, как поссорился в Олайне со своей подругой. Также водитель не смог объяснить, был ли автомобиль в таком состоянии, когда он садился за руль, или повредил колесо по дороге.

Информация об инциденте передана Госполиции, сотрудники которой переняли работу на месте.