Финансовая полиция раскрыла группировку неплательщиков налогов

В ходе расследования было проведено 26 обысков в Риге, Икшкиле и Валмиере.

В результате неуплаты членами группировки подоходного налога с населения и взносов обязательного государственного социального страхования госбюджету причинен ущерб на сумму свыше 220 000 евро.

Как сообщает СГД, в декабре финансовая полиция в сотрудничестве с управлением таможенной полиции провела обыски по месту жительства, в автомобилях, офисах, а также на строительных объектах членов группировки. В ходе обысков были изъяты наличные денежные средства в размере 9000 евро, а также важные доказательства - списки зарплат, табеля учета рабочего времени, компьютеры, мобильные телефоны.

В ходе предварительного расследования установлено, что организованная группа из четырех лиц в период с января по ноябрь этого года

выплатила на двух строительных предприятиях не учтенные в бухгалтерском учете зарплаты на сумму свыше 280 000 евро.

Объекты этих предприятий находятся в Риге, Икшкиле и Валмиере, и работающие на них люди получали зарплаты наличными, без уплаты подоходного налога и взносов социального страхования на сумму более 220 000 евро.

В рамках уголовного процесса четыре человека признаны подозреваемыми, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В интересах следствия более подробная информация по делу пока не предоставляется.