В Риге обокрали российскую группу; похищен ряд раритетных инструментов (фото)

«Пожалуйста, помогите нам проследить наше оборудование и вернуть его обратно!» — с таким призывом в пятницу, 15 декабря, к рижанам обратилась группа Cats Park из Санкт-Петербурга. Отыграв накануне вечером концерт в одном из столичных клубов, россияне стали жертвой воров и лишились практически всех инструментов.

Как стало известно Русскому TVNET, кража произошла в рижском микрорайоне Ильгюциемс в ночь с четверга на пятницу. Среди похищенного оказался целый ряд раритетных инструментов.

«Дорогие коллеги-музыканты и промоутеры клубов из стран Балтии, Польши, Белоруссии и нашей родины, в ночь с 14 на 15 декабря, после отличного концерта в Риге наш автомобиль был взломан, и все наши инструменты были украдены. Пожалуйста, помогите нам проследить наше оборудование и вернуть его обратно!», — написали участники коллектива на своей странице в Facebook.

К публикации был добавлен основной список украденного:

Bass Fender Precision 1969 sunburst

Bass Fender Precision 1979 natural

Guitar Duesenberg StarPlayer TV black

Keyboard Nord Electro 4D (black, 4 octaves)

Keyboard Korg Micro X

Synth Module, Waldorf Blofeld

Roland SPDS-X drum module

Snare Drum Fat Custom

Pearl Eliminator Drum Pedal

Shure SM58 Anniversary

Drum Microphone set Thomann DC 1200

InEar monitor Ultimate Ears

InEar monitor ambient acoustics

Guitar Pedal Shiftline Olympic

Guitar Pedal EBS Unichorus

Guitar Pedal Hotone Wah

Guitar Pedal Seymour-Duncan Compressor

Guitar Pedal Boss Boss tuner tu-2

Guitar Pedal SansAmp BassDriverV2

Midi Keyboards Axelvox key49j

Case with Cables and guitar stands

По факту кражи группа уже написала заявление в полицию.

Музыфканты просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении украденного оборудования и инструментов, связаться с группой с помощью социальных сетей. FOTO: Facebook.com

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook