В Риге обокрали российскую группу; похищен ряд раритетных инструментов (фото)

«Пожалуйста, помогите нам проследить наше оборудование и вернуть его обратно!» — с таким призывом в пятницу, 15 декабря, к рижанам обратилась группа Cats Park из Санкт-Петербурга. Отыграв накануне вечером концерт в одном из столичных клубов, россияне стали жертвой воров и лишились практически всех инструментов.
Как стало известно Русскому TVNET, кража произошла в рижском микрорайоне Ильгюциемс в ночь с четверга на пятницу. Среди похищенного оказался целый ряд раритетных инструментов.
«Дорогие коллеги-музыканты и промоутеры клубов из стран Балтии, Польши, Белоруссии и нашей родины, в ночь с 14 на 15 декабря, после отличного концерта в Риге наш автомобиль был взломан, и все наши инструменты были украдены. Пожалуйста, помогите нам проследить наше оборудование и вернуть его обратно!», — написали участники коллектива на своей странице в Facebook.
К публикации был добавлен основной список украденного:
Bass Fender Precision 1969 sunburst
Bass Fender Precision 1979 natural
Guitar Duesenberg StarPlayer TV black
Keyboard Nord Electro 4D (black, 4 octaves)
Keyboard Korg Micro X
Synth Module, Waldorf Blofeld
Roland SPDS-X drum module
Snare Drum Fat Custom
Pearl Eliminator Drum Pedal
Shure SM58 Anniversary
Drum Microphone set Thomann DC 1200
InEar monitor Ultimate Ears
InEar monitor ambient acoustics
Guitar Pedal Shiftline Olympic
Guitar Pedal EBS Unichorus
Guitar Pedal Hotone Wah
Guitar Pedal Seymour-Duncan Compressor
Guitar Pedal Boss Boss tuner tu-2
Guitar Pedal SansAmp BassDriverV2
Midi Keyboards Axelvox key49j
Case with Cables and guitar stands
По факту кражи группа уже написала заявление в полицию.
Музыфканты просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении украденного оборудования и инструментов, связаться с группой с помощью социальных сетей.