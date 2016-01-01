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16-летняя девушка получила удар током от выпрямителя для волос

Русский TVNET
Фото: PantherMedia/Scanpix

В четверг в Курземе 16-летняя девушка получила удар током, когда пользовалась выпрямителем для волос - у него оказался поврежден провод, сообщает агентство ЛЕТА.

Девушка положила руку в место повреждения, в результате чего получила как удар током, так и ожог ладони. Подростка доставили в больницу.

Кроме того, в Курземе в больницу была доставлена 56-летняя женщина, рука которой застряла в механизме. Она получила рваную травму ладони с возможными повреждениями сухожилий.

В свою очередь в Видземе помощь потребовалась 23-летней женщине, в руке у которой лопнула стеклянная посуда с кипятком, который разлился на бедра и ноги, вызвав сильные ожоги.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1106 вызовов, 182 из которых были связаны с травмами различного характера.

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