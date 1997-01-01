Назван срок установления причины смерти Валерия Малыгина

В церкви Михаила архангела в Московском форштадте в Риге в пятницу, 15 декабря прошло прощание с внезапно скончавшимся известным предпринимателем, совладельцем и руководителем фармацевтического предприятия АО «Olainfarm» Валерием Малыгиным. Однако, экспертиза еще не закончена и причины его смерти полиция обещает назвать в течение месяца.

«По начатому уголовному процессу назначена экспертиза, во время которой, как обычно, будут проведены все необходимые процедуры и действия. Мы взяли на анализ кровь Малыгина. Заключение экспертов будет готово в течение месяца», - сообщила TVNET представитель полиции Латвии Элина Спрудзане.

Как сообщалось ранее, руководитель АО «Olainfarm» скончался в возрасте 52 лет 9 декабря нынешнего года в своем доме в Юрмале, в Вайвари.

Еще 7 декабря Малыгин со своей супругой, актрисой Элиной Малыгиной посектил бал предпринимателей в Рижском латышском обществе, а уже через 2 дня бизнесмена не стало. Столь внезапная смерть породила в обществе много слухов. Полиция начала криминальный процесс, чтобы выяснить точные причины и обстоятельства смерти Малыгина.

Малыгин стал председателем правления «Olainfarm» после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии - его оборот достигает свыше 100 млн евро в год, а продукция экспортируется в более чем 50 стран.

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой «Dienas Bizness», Малыгин занял в этом году 7-е место - его состояние оценивалось в 70 млн евро.

Валерий Малыгин был также председателем правления «Endokrininiai Preparatai», председателем совета АО «Rīgas farmaceitiskā fabrika, директором фармацевтической компании «Aroma Baltfarm» и ООО «Alfa-Denta».