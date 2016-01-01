Водители, за нарушения ПДД с вас уже взяли 15,2 млн евро. Но вы должны еще восемь

С 2016 года штрафы за нарушения правил дорожного движения применены на сумму 23,2 млн евро, собрать удалось 15,2 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции. В этом году штрафов примерено на 11 млн евро, уплачено на 6,282 млн евро.

Большинство штрафов применено за нарушения скорости, дистанции и интервала. За эти нарушения в этом году до начала ноября применено штрафов на 3,970 млн евро. За вождение в пьяном состоянии размер примененных штрафов составляет 2,45 млн евро. 1,441 млн евро применено за другие нарушения правил, в том числе неиспользование ремней безопасности.

В этом году летом Госполиция получила для контроля за дорожным движением 40 нетрафарированных автомашин, а с 21 ноября дополнительно к стационарным фоторадарам движение контролируют 12 мобильных радаров.