В Добеле произошел пожар повышенной опасности

Вчера в Добеле на рыночной площади произошел пожар повышенной опасности, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов поступил в 19.58. Горели четыре сарая площадью 100 кв.м, крыша и межэтажное перекрытие в рядом стоящем нежилом доме, на площади 160 кв.м.

Пожар удалось локализовать за два часа и ликвидировать к полуночи. В тушении были задействованы пять автоцистерн и 19 пожарных.

Исполнительный директор Добельского самоуправления Агрис Вилкс сообщил, что хозяйственная постройка горела во внутреннем дворе, поэтому «визуальный облик» рыночной площади не пострадал. На площади уже установлена Рождественская елка, огонь до нее не добрался. По словам Вилкса, у него пока нет подробной информации о самом пожаре.

Вчера в Латвии зарегистрировано девять пожаров, в том числе пять в Риге.