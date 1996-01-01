Криминальная хроника 2017 года: самые громкие происшествия

Этот отнюдь не праздничный топ напомнит вам о событиях, от которых леденела кровь и становилось не по себе. К сожалению, уходящий 2017-ый был богат на них...

Родители найдены мертвыми, а под кроватью - трупик младенца

FOTO: AP/Scanpix

Уже в первых числах января нового 2017 года в Добеле произошла душераздирающая трагедия, которая не оставила равнодушным ни одного жителя Латвии.

Так, 2 января в Добеле некая жительница города обратилась в полицию, так как не могла попасть в квартиру к дочери. Окна были открыты, а за дверью слышен детский плач. Когда дверь была взломана, полицейским открылась ужасающая картина. В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г. рожд. и женщина 1993 г. рожд., а под кроватью - мертвый девятимесячный ребенок, умерший от голода. В квартире находились еще трое детей - трех, четырех и пяти лет.

В ходе расследования было выяснено, что в последний раз молодую женщину видели 27 декабря прошлого года. Не исключено, что супруги умерли в тот же день. Признаков насильственной смерти у умерших супругов не констатировано, наиболее вероятной является версия их смерти от передозировки наркотиков.

Для служб местного самоуправления этот случай стал шоком: трагедия произошла в самом центре города - в несколько сотен метров от краевой думы, полицейского участка, универмага и рядом с многоквартирными домами.

Родители вместе с четырьмя детьми проживали в квартире самоуправления в двухэтажном доме, где всего 9 квартир. Дети в квартире несколько дней все время плакали, причем было открыто окно, но никто на сообщил об этом в полицию.

Трагический случай в Добеле обозначил ряд социальных проблем. Родители употребляли наркотики, в семье были конфликты. Женщина обращалась за помощью в кризисный центр и даже временно переселялась к матери. Однако никаких мер принято не было.

Сиротский суд, который полномочен изымать детей из семьи, только после трагедии узнал, что такая многодетная семья вообще жила в Добеле.

Позже было выяснено, что умершая многодетная женщина была беременной, а пара скончалась от передозировки карфентанила.

Банда «рабовладельцев» под Елгавой: у людей отнимали паспорта и держали в грязи

FOTO: REUTERS/Scanpix

Сотрудники Госполиции задержали в Елгавском крае группу преступников, которые на протяжении ряда лет похищали одиноких людей, регулярно били их, держали взаперти и опустошали их банковские счета. В группировку входили четверо мужчин и три женщины, которые занимались не только вымогательством, но и торговлей нелегальным алкоголем и сигаретами.

Покупатели оставались перед ними в долгу, и тогда преступники отнимали у них банковские карты и снимали деньги, например, пособия по инвалидности.

У людей отнимали паспорта и держали их в антисанитарных условиях в двух зданиях в Елгавском крае. Также их использовали как рабов.

Группа работала практически три года и, возможно, присвоили более более чем 30 000 евро. Полиция самоуправления знала о «точке», и дело уже как минимум два года находится в оперативной разработке Госполиции. Уголовное дело заведено по отношению к семи людям, а два человека заключены под стражу

Изнасилование, выложенное в Instagram: задержаны подозреваемые

FOTO: REUTERS

В начале февраля в Instagram появились шокирующие фото и видео: двое парней насилуют девушку. Об этом сообщила одна из пользователей социальной сети, которая проявила бдительность и скопировала факт возможного изнасилования.

«Парень из Риги на своей страничке в Инстаграм опубликовал фото и видео, как он со своим другом насилуют девушку, у которой ленточка на руке из клуба Studio 69. На видео видно, как она захлебывается водой», - рассказывает источник.

Позднее фотографии и видео были удалены.

Вскоре, по подозрению в данном преступлении, полиция задержала 1994 и 1996 года рождения молодых людей. Ранее никто из них не был судим.

По делу начат уголовный процесс по статье за сексуальное насилие, совершенное в группе. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет, либо пожизненный срок.

Audi A7, который стоил 26-летней Иеве жизни

FOTO: Полиция

Хотя это шокирующее преступление было совершено в Литве, оно потрясло нас, латвийцев, не меньше, чем наших соседей. Во время расследования к нам обращались за помощью, в латвийских СМИ ход расследования был едва ли ни новостью номер один, а позднее выяснилось, что один из преступников женат на гражданке Латвии.

Напомним, что в начале марта родные заявили, что 26-летняя Ева Страздаускайте выехала из дома по направлению в Вильнюс и пропала. Тут же были начаты активные поиски и спустя несколько дней полиция заявила - тело Иевы Страздаускайте было найдено закопанным в земле, а по подозрению задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство. Полиция считает, что оба молодых человека инсценировали ДТП, а после убили водителя (Иеву) автомашины «Audi A7». По всей, видимости основным объектом был автомобиль.

Отмечается, что девушка были забита до смерти лопатой...

Изначально преступники не планировали нападать на девушку, они заметили автомобиль на шоссе. Они поняли, что Иева передвигается на машине одна, поэтому решили инсценировать аварию, похитили и транспортное средство и девушку, которую позднее убили и закопали.

18 июня пожарные получили вызов от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил. После более чем 12 часов тушения сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы удалось локализовать пожар.

Позже территории сгоревшей нелегальной свалки отходов в Юрмале за месяц вывезено 12,5 тыс. тонн отходов, что обошлось государству примерно в 550 тыс. евро.

Отголоски этого пожара юрмальчане испытывают на себе до сих. Так, Русскому TVNET стало известно, что живущие рядом со свалкой не могут пользоваться водой, которая покрывается странной пленкой (чего ранее не наблюдалось), также нанесен урон и местной фауне.

В декабре стали известно, что Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) признало подозреваемыми по делу о пожаре на нелегальной свалке отходов в Юрмале трех человек.

УБЭП расследует уголовный процесс по трем статьям Уголовного закона - о загрязнении земли, лесов и вод, о загрязнении атмосферы и о нарушении правил утилизации отходов.

Подозреваемыми в нарушении правил утилизации отходов, вызвавшем значительный вред для окружающей среды, здоровья людей, имущественных или хозяйственных интересов, признаны три человека. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, принудительных работ или денежного штрафа.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Потерпевшим по этому делу УБЭП признало государство в лице Государственной службы окружающей среды.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Госполиция расследует еще один уголовный процесс в связи со свалкой нелегальных отходов в Юрмале - об умышленном уничтожении или порче чужого имущества, вызвавшем тяжелые последствия.

Бизнес, который убил целую семью

FOTO: Jānis Škapars/TVNET, facebook

В Саулкрастском крае в жилом доме на территории садоводческого кооператива «ВЭФ-Бикерниеки» вечером 5 октября произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

После взрыва дом обрушился, возник пожар. Местные жители рассказывали, что взрыв был столь сильным, что у припаркованных неподалеку машин выбило стекла. Без окон остались и расположенный рядом дома соседей. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших.

Как стало известно позже, во время взрыва погиб известный в Латвии пиротехник и владелец бизнеса- Илмар Аболиньш. Вначале появилась версия, что в деле замешаны взрывоопасные предметы, поэтому были привлечены специалисты НВС и Госполиции.

Как позже рассказывали коллеги несмотря на то, что Аболиньш был высококлассным специалистом в своем деле, именно его халатное отношение привело к тому, что бизнес, по сути, погубил всю семью.

Аболиньш был сотрудником компании «Светку агентура», которая работает на этом рынке уже более 20 лет и организует крупные фейерверки и пиротехнические шоу, в том числе проводила фейерверки на открытии и закрытии года Риги - европейской столицы культуры, на церемониях открытия и закрытия Праздников песни и танца. «Светку агентура» дважды становилась победителем латвийского конкурса пиротехников и один раз - победителем международного пиротехнического конкурса в Литве.

По неофициальной информации взрыв произошел из-за того, что в доме находились десятки килограммов пиротехники, причем даже возле системы отопления дома.

ЧП в рижской школе: пьяный школьник избил полицейского

FOTO: скриншот

В четверг, 23 ноября, в одной из рижских школ, расположенной на Бривибас гатве, пьяный подросток напал и избил полицейского, который находился на службе и охранял учебное заведение. На видео, которое позже появилось в интернете, видно, что подросток несколько раз ударил мужчину в форме и тот упал на пол. В это время несколько других ребят радостно ликовали и снимали драку на телефоны.

Как выяснилось позже, незадолго до инцидента, когда пьяный ученик избил муниципального полицейского, школьникам разрешили покидать класс во время уроков, так как дежурный учитель, заменявший заболевшего предметного учителя, был занят разговором с матерью одного из учеников.

Таким образом, школьники во время урока находились вне класса и не находились под присмотром педагога.

Ни учителя, ни правление, ни работники школы не заметили, что несколько восьмиклассников находятся на уроках пьяными. В пояснениях учеников сказано, что алкоголь принес один из восьмиклассников, горячительные напитки дети употребляли на переменах.

На молодого человека заведено уголовное дело о нападении на представителя власти. За это ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф. Родителям всех подростков, участвующих в конфликте, грозят предупреждения и штрафы в размере от 70 до 210 евро.

Подросток размахивал топором направо и налево

FOTO: EPA/Scanpix

Это преступление не было совершено в Латвии, однако новость о том, что преступником является 17-летний гражданин Латвии Александр шокировала всех.

Молодой человек вечером 29 октября в Швейцарии совершил нападение с топором, в результате которого пострадали семеро взрослых и восьмимесячный младенец. После этого подросток пытался скрыться на чужом автомобиле, но совершил аварию. Тогда он вылез из транспортного средства и на автозаправочной станции ранил еще несколько человек. Подросток не подчинился требованиям полиции положить оружие, после чего стражи порядка открыли огонь. Он был ранен и задержан. Швейцарские правоохранительные органы не квалифицировали нападение 17-летнего гражданина Латвии с топором на жителей как терроризм.

Позже из больницы он был доставлен в тюрьму Санкт-Галлен на севере Швейцарии. Молодой человек будет находится под стражей до января, после чего предстанет перед судом.

С нападавшим будут работать психологи. Полиция также указывает - во время расследования было констатировано, что латвиец жертв выбрал случайно и у нападения нет ничего общего с террористическими организациями. Все пострадавшие уже покинули медицинские учреждения, и их здоровью ничего не угрожает.

Воевавший на стороне «ИГ» Мартиньш Гринбергс: первый подобного рода в Латвии процесс

FOTO: Paula Čurkste/LETA

Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре прошлого года приняли решение о его депортации. Под конвоем ПБ молодой человек был доставлен в Латвию и задержан.

Позже воевавший на стороне «Исламского государства» Мартиньш Гринбергс приговорен Рижским окружным судом к 10 годам и трем месяцам тюрьмы. Этим приговором отменен приговор суда первой инстанции, который оправдал Гринбергса по статье об участии в преступлениях преступной организации против человечества или военных преступлениях.

Гринбергс заявил, что считает приговор признаком коррумпированности государства, а также того, что «настоящие террористы - это государство». Адвокат Райтис намерен обжаловать приговор в Верховном суде в кассационном порядке.

Гринбергс в последнем слове заявил, что больше не верит в ислам и обратился к христианству. Он также сказал, что в Латвию вернулся добровольно, попросив депортации из Турции, а также сотрудничал в Финляндией в борьбе с международным терроризмом. Гринбергс сказал, что, оставшись на свободе, он имел бы больше возможностей помогать обществу, рассказывая о своем опыте. Также подсудимый утверждал, что никогда не стрелял и даже не целил в людей. Он выразил сожаление в содеянном.

В суде первой инстанции прокурор требовала для Гринбергса 11 лет лишения свободы.

Ранее 27 апреля суд Видземского предместья Риги приговорил обвиняемого в участии в сирийском конфликте Мартиньша Гринбергса к четырем годам лишения свободы с пробационным надзором на два с половиной года.

Гринбергс был оправдан по статье 89.1 Уголовного закона - об участии в преступлениях преступной организации против человечества, мира или государства и в военных преступлениях. Суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения за противоправное участие в вооруженном конфликте по статье 77.1 Уголовного закона.

В этот срок будет зачтено время, которое обвиняемый провел в заключении с 6 сентября 2016 года.

Прокурор требовала приговорить Гринбергса к 11 годам лишения свободы.

Прокуратура предъявила Гринбергсу обвинение по двум статьям Уголовного закона - о незаконном участии в вооруженном конфликте и участии в преступлениях преступной организации против человечества и мира, государства или участии в военных преступлениях. Подсудимому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее прокуратура подтвердила, что латвиец участвовал в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ.

Обвиняемый уже ранее отрицал активное участие в боевых действиях, однако прокуратура предъявила ему более серьезные обвинения, чем просила Полиция безопасности (ПБ).

Это первый в Латвии процесс против лица, которое обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии.

Исчезновение 5-летнего Ивана Берладина в Лиепае

FOTO: Facebook

История с исчезновением 5-летнего Ивана Берладина в июле 2017 навсегда останется в истории Латвии. И в нашей памяти. Мы можем корить себя за безразличие и черствость, ругать семью мальчика за халатное отношение к воспитанию... Однако время не повернешь вспять и замерзшего в лесу под Дубени Ваню уже не вернешь.

Напомним, что пятилетний Иван Берладин 1 июля вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал, Госполиция получила заявление от мамы о пропаже лишь на следующий день - 2 июля.

В десятидневных поисках Ивана участвовали в общей сложности более 4000 человек, с 7 июля в них ежедневно были задействованы около 260 опытных специалистов Госполиции, муниципальной полиции Лиепаи, НВС, Государственной пожарно-спасательной службы и волонтерской организации «bezvests.lv». За судьбой ребенка следили не только латвийцы, но и жители соседних стран.

Полиция проанализировала видеоматериалы объемом более 250 гигабайтов, что равноценно примерно 200 часам. Следователям удалось установить новый этап маршрута перемещений Ивана в день исчезновения. Выйдя из общественного транспорта на площади Куршу в Лиепае, он, по всей вероятности, перепутал остановки и отправился автобусом в направлении Гробини.

Этот поворот в маршруте перемещения мальчика удалось проследить по совсем коротенькому фрагменту видеозаписи, в котором на миг появляется небольшая часть его сандалика.

Следователи нашли остановку, на которой мальчик вышел из автобуса - это конечная остановка маршрута в Дубени, где он и остался. Окрестности Дубени были обследованы с воздуха с вертолета Национальных вооруженных сил. Но тщетно.

11 июля страну шокировало заявление полиции: тело ребенка было найдено около 19:00 без признаков жизни в лесном массиве Дубени Гробинского края.

Как позже было отмечено в заключении экспертов, смерть наступила от действия на организм пониженной температуры, то есть мальчик в лесу замерз до смерти... Но точное время смерти определить не удалось.

Расследование еще продолжается. Оно ведется по двум статьям Уголовного закона – за оставление без помощи, а также за жестокость и насилие по отношению к несовершеннолетнему. Полиция оценивает ответственность родителей Ивана и водителя автобуса, который оставил мальчика на остановке в Дубени в случившемся. Однако в настоящее время ни к одному лицу не применен статус подозреваемого. Прогнозировать, когда дело может поступить в прокуратуру для предъявления обвинения, полиция пока не может.