В Золитуде за ограбление в лифте задержан мужчина

В прошедший понедельник сотрудники полиции получили информацию от женщины, что ее только что ограбили. Оказалось, что около 19 часов она шла домой, и ей показалось, что за ней следят. Она зашла в подъезд дома в микрорайоне Золитуде и направилась в лифт, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Он начал ее бить и попытался отнять сумочку. Пострадавшая сопротивлялась всеми силами, однако злоумышленник сумел отнять сумочку, в которой находились мобильный телефон и деньги.

18 декабря возможный преступник был найден. По его месту жительства был произведен обыск, после чего мужчину задержали.

Задержанный 1984 года рождения ранее уже несколько раз попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления, а также за оборот наркотических веществ и имущественные преступления.

По факту ограбления начат уголовный процесс. Задержанный находится в изоляторе, 20 сентября будет решен вопрос о его аресте.