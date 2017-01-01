Вецмилгравис: черная-магия и интернет- травля. История трагедии Синтии Балини (аудио)

Начало ноября 2017 года, Рига, микрорайон Вецмилгравис. 19-летняя студентка Синтия Балиня и ее мать обращаются в полицию: в последнее время они обе получают угрозы в соцсетях, странные звонки, попадают в необъяснимые ситуации. Их жизнь превращается в ночной кошмар наяву. Но в отделении принимать заявление отказываются — все, как в плохом анекдоте: «будут убивать, тогда и звоните». Спустя пару недель Синтия пропадет без вести. Еще через несколько дней ее тело найдут в лесу. «Она никогда не задерживалась»

Утром в четверг, 23 ноября Синтия, как обычно, вышла из дома, села на общественный транспорт и уехала в университет. Чуть позже созвонилась с матерью. Это был их последний разговор.

«Без пяти восемь она мне позвонила и задала такой вопрос: «Дома все в порядке?» Я подумала, с чего такой вопрос... Говорю — «Да, а ты?» Она говорит — «Я еду». И на этом у нас кончился разговор. И потом, когда я ей хотела позвонить, з

вонок постоянно переадресовывался... Я больше не могла до нее дозвониться», — вспоминает Марика Балиня.

Ее дочь должна была вернуться домой около пяти вечера. Поняв, что Синтия задерживается и не звонит, мать забила тревогу — по ее словам, для дочери такое поведение было нетипично. Синтия редко где-то задерживалась, всегда звонила и говорила, где она находится. Большую часть времени она проводила дома за учебой.

«Она говорила мне, что сегодня у нее учеба до половины третьего. Пока она едет — это часа два. Я подумала, что к пяти должна быть дома. Но ее нет. Семь часов — нет. Я уже выбежала на остановку, жду — нету. Пошла домой. Полвосьмого. Восемь. Нету... В девять я уже обратилась в полицию, спросила, что мне делать.

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Посоветовали обзвонить все больницы. Обзвонили — не нашли ее. Тогда я уже обратилась в полицию по адресу Аллажу, 2. Пришла инспектор и приняла от меня заявление о пропаже. Тогда же я упомянула, что были угрозы», — рассказывает Марика.

«Если мы не пойдем на контакт с ним, нам будет очень плохо»

А теперь перенесемся на несколько недель назад. По словам Марики, все началось... с украинского телесериала на телеканале 1+1.

«Мы смотрели украинский сериал, нам понравился актер, который там играл. Мы ставили ему «лайки» [в «Фейсбуке»]. Он сказал, что не будет со своего профиля писать – но со странички фан-клуба.

[...] Началась вроде бы нормальная переписка с этим актером (якобы это был он) о том, как снимаются фильмы, и так далее», — говорит Марика.

Вскоре Марику и Синтию в этом общении начало что смущать. Женщины перестали переписываться с «актером».

С этого момента, по словам Марики, все и началось.

«Когда мы перестали идти на контакт, начались угрозы. Угрозы такого плана, что, если мы не пойдем на контакт с ним, нам будет очень плохо и, может быть, даже будем «лежать в белых тапках»... Мы этому не верили.

Еще он [утверждал], что занимается черной магией, и сделает такой ритуал, что завтра моей дочери не будет. Мы этому просто не верили», — рассказывает мать Синтии.

Марика утверждает, что злоумышленник не требовал денег. Вместо этого он призывал ее к странным сектантским ритуалам.

«Он требовал, чтобы я стояла на коленях перед монитором и чтобы рисовала чтобы плакат нарисовала, что он самый лучший. Я этого не делала. [...] Мне написали, что знают мой адрес и 26 декабря приедут ко мне в гости», — говорит рижанка.

По ее словам, одними угрозами дело не ограничилось.

«После этого он — я не знаю, как, — взломал телефон моей дочери и стал загружать видео из сериала со сценами насилия, где душат женщину и кричат «Помогите! Помогите! Вашу дочку убивают!»

Был взломан и мой аккаунт, были уничтожены все принт-скрины нашей с ним переписки», — утверждает мать Синтии.

Марика удалилась из «Фейсбука», купила себе и дочке новые телефоны, сменила абонентские номера. И отправилась вместе с Синтией писать заявление в полицию.

«В начале ноября мы пошли в отделение полиции в Вецмилгрависе, изложили всю суть ситуации. Инспектор сказал, что не будет принимать от нас заявление такого рода.

[...] Мы сказали, что угрозы исходят из Украины. Инспектор ответил, что это «международные дела», такое заявление он не может принять. [...] Просто отказались принять заявление от меня и от моей дочери», — подчеркнула мать Синтии.

«Дочка сказала, что боится»

После этого Синтия начала бояться за свою безопасность.

facebook.com«Дочка сказала, что боится ехать в «Турибу», где она училась. Два раза я ездила с ней, ждала, когда кончатся лекции. [...] Потом вроде бы все утихло. Я купила ей новый телефон, но с ним тоже началось что-то странное: я ей звоню, а звонок переадресовывается. Она пришла домой, я спрашиваю — «А почему так?» Она говорит — «Я ничего не делала с телефоном». Говорит, что ждала, когда я ей позвоню, но так и не дождалась», — вспоминает мать студентки.

По словам Марики, накануне пропажи, вечером 22 ноября, Синтия готовилась к контрольной работе по английскому языку. Ничто не предвещало беды. Но странности с телефоном продолжались.

«Утром она встала, и видит, что звонят с американского номера. Потом с японского. Мы хотели это зафиксировать — но через минуту все пропало, ничего нет, все чисто», — недоумевает Марика.

Это было последнее утро, когда она видела дочь живой.

Тело Синтии нашли 26 ноября в лесном массиве Мангальсалы, в 150 м от дороги. Видимых признаков насилия на теле девушки не было, но она лежала в неестественной позе. При себе у нее не было многих личных вещей — денег, сумки, телефона, учебников, золотого кольца, косметички. Другие вещи были разбросаны неподалеку. Телефон Синтии до сих пор не найден.

Как стало известно позднее, смерть девушки наступила в вечер пропажи — 23 ноября.

Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не получены. Полиция комментариев пока также не дает. Известно, что рассматриваются две основные версии произошедшего: убийство или суицид.

«На похоронах был какой-то парень»

Странности вокруг семьи не кончились и после смерти Синтии.

На ее похоронах у родственников вызвал недоумение никому неизвестный молодой человек. Близкие погибшей встретили его на кладбище и на следующий день после похорон.

«На похоронах был какой-то парень, которого никто не знал. Он сказал, что состоял с Синтией в переписке на «Фейсбуке». На второй день он тоже пришел. [...] Ничего конкретного говорить не хотел, мы не знали о нем. Может, он и не странный, но это было неожиданно», — признается Монта, сестра Синтии.

«На второй день, после похорон, мы пришли на кладбище. И он тоже там. Вот это нас удивило. Мы — близкие, а тут какой-то незнакомый человек второй день тоже на могиле... Какая у него мотивация? Он уже был на похоронах, и пришел на второй день», — добавляет мама Синтии.

Сестра Синтии также рассказала, что заметила в соцсети фейковый аккаунт со своими именем и фамилией. По жуткому совпадению, в день смерти Синтии на этом аккаунте появился крайне неприятный пост. В полиции, однако, этим тоже не заинтересовались.

«23 вечером, когда полиция констатировала смерть, там было написано: «Наконец-то она сдохла». И неприятные комментарии. [...] В профиле были общие друзья с Синтией. [...] Мне показалось, это тоже какая-то провокация, но в полиции сказали, что это не имеет значения. Обещали позвонить, до сих пор никто не звонил», — говорит Монта.

Родственники: «99%, что это убийство»

Сестра и мать Синтии также признались, что однажды девушка уже пропадала. Однако тогда это было связано с ее подростковыми романтическими переживаниями.

«Это было три-четыре года назад. У нее появился друг-мальчик. [...] Она сама не хотела говорить об этом, не рассказывала. Я думала, хорошо, когда захочет — сама расскажет. Не хотела навязываться. [...] Эта тема была под табу», — признается Марика.

«Ее не было два дня. Ее друг написал, что она едет к нему, и тогда мы с отцом ее нашли. Но где она провела одну ночь, она нам так и не рассказала», — добавляет Монта.

Родственницы Синтии не верят, что она могла совершить самоубийство.

«В полиции тоже сказали, что это скорее всего убийство. Я слышала это, когда подписывала протокол — что 99%, что это убийство», — говорит Монта.

«Если бы заявление было принято, все могло бы сложиться по-другому»

По словам детектива и экс-сотрудника Криминальной полиции Ольги Зелик, она шокирована отказом полиции принять заявление со стороны Марики и Синтии Балини.

«Извините, я, может быть, скажу некорректно, но если бы заявление было принято, все могло бы сложиться по-другому. [...] Как бывший сотрудник Криминальной полиции, могу сказать, что, конечно же, если есть угроза здоровью и жизни, полиция обязана принять заявление.

К сожалению, очень часто я слышу от своих клиентов, что полиция отказывается принимать заявление. Безосновательно. Мол, это все какие-то глупости, что вы рассказываете, это не имеет никаких оснований, что мы будем рассматривать? Ничего же не произошло пока!

Ну, ждать, пока что-то произйодет — рамками уголовного закона это не предусмотрено. Существует определенная статья уголовного закона: если есть угроза жизни и здоровью, полиция обязана принять заявление», — подчеркнула Зелик.

У детектива есть претензии и к нынешнему отношению полиции в рамках дела Синтии Балини.

«Полиция поступает очень неправильно. К сведению, не принимается информация, которую предоставляет Марика. Жертва уже есть, и задача в том, чтобы, не дай бог, не было новых жертв преступления. Сейчас Марика обращается к инспектору, который непосредственно ведет уголовный процесс, просит, чтобы ее дополнительно допросили по той информации, которая у нее есть. Ей смотрят в глаза и говорят: это не имеет значения, следствие не будет это рассматривать. Извините, коллеги, но я вижу, что ситуация выходит из под контроля.

Серьезных мер [со стороны полиции], чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью моих клиентов, я просто не вижу», — заключила экс-сотрудник полиции.