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Прекращены поиски Кришьяниса Звейниекса: Из Даугавы достали тело мужчины

Русский TVNET
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В субботу, 23 декабря, добровольцы общественной организации Bezvests.lv отправились на поиски пропавшего после корпоратива 16 декабря в Старой Риге, 27-летнего жителя Яунмарупе Кришьяниса Звейниекса.

По словам близких, молодой человек не вернулся домой после корпоратива в рижском джаз-клубе Džeza klubā, который проходил на улице Паласта, 10.

Кришьянис Звейниекс
Кришьянис Звейниекс FOTO: Valsts policija

Около 9 часов утра в субботу поиски начали кинологи.

Поиски шли на воде и под водой с участием bezvests.lv операторов подводной акустической камеры и сонара. Рижское отделение пожарно-спасательной службы и сотрудники криминальной полиции также участвуют в поисковом мероприятии.

После обеда тело молодого Кришьяниса было найдено и поднято из воды. Соболезнования родным и близким.

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