Тяжелое ДТП под Лиелварде: один человек погиб, еще четверо пострадали

В субботу на Даугавпилсском шоссе в волости Лиелвардес в столкновении двух автомобилей пострадали 5 человек, в том числе погиб 30-летний мужчина, сообщает агентство ЛЕТА.

Серьезные травмы получили еще трое мужчин в возрасте 23, 24 и 27 лет, которых доставили в больницу с серьезными травмами. Еще один 28-летний мужчина серьезных повреждений не получил, поэтому от госпитализации отказался.

Кроме того, в субботу автомобиль сбил 60-летнего мужчину, которого автобус выпустил на остановке. Когда мужчина переходил дорогу, его сбила машина. В результате, он получил перелом бедра и травму головы.

В свою очередь в Юрмале автомобиль сбил 82-летнюю женщину, которая получила травму позвоночники и шейных позвонков, а также травму головы.

В Риге подобным образом пострадал девятилетний мальчик, которого в больницу доставили с переломом ноги и подозрением на травму позвоночника.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1260 вызовов, 168 из которых были связаны с травмами.