Саулкалне: мужчина на улице ударил ножом знакомого из-за сигареты

В понедельник (25 декабря) в Саулкалне (Саласпилсский край) 39-летний мужчина на улице ударил ножом своего 55-летнего знакомого, у которого не нашлось сигареты, сообщает Госполиция.

Один из участников событий домой, в момент, когда к нему подошел знакомый и попросил сигарету. Мужчина сказал, что не курит, чем разозлил курильщика, вспыхнула ссора, и агрессивный мужчина трижды ударил ножом знакомого. Благодаря местным жителям была своевременно вызвана медицинская скорая помощь.

На следующий день сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении. Возбуждено уголовное дело.