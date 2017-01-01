По дороге на Центральный рынок пропала рижанка Виктория Парадня

Со слов близких известно, что женщина вышла из дома на улице Эзермалас около 10 утра 27 декабря, назад до сих пор так и не вернулась. По словам родных, Виктория ушла в сторону центрального рынка, могла сесть в 9 автобус. При себе у пропавшей была банковская карта, карта рижанина, э-талон, сумка на колесиках.

ПРИМЕТЫ: Рост 160-165 см, нормального телосложения. Была одета в светлый плащ, темные брюки, на голове шапка. Носит очки.

Всем, кто видел пропавшую или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию - 110 - или в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084.