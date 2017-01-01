Отец: она лежала как солдатик, на голове шапка и шарф. Полиция не рассматривает убийство как версию причин смерти Синтии Балини

Государственная полиция не рассматривает версию насильственной смерти пропавшей в конце ноября 19-летней Синтии Балини. Об этом заявили стражи порядка.

Сейчас у следствия две версии случившегося. «На данный момент как главную версию мы рассматриваем самоубийство и несчастный случай. О насильственной смерти однозначно здесь речи не идёт», - заявил представитель Государственной полиции Норбертс Трепша.

Точный ответ, почему скончалась девушка должен быть готов в начале 2018 года. Тогда завершится судебно-медицинская экспертиза.

Синтия Балиня пропала 23 ноября. Её родители сразу же обратились в полицию. Позже к поискам подключились добровольцы Bezvests.lv. 26 ноября они прочесывали Мангальсалский лес.

Но тело дочери обнаружил отец. «Я смотрю — это моя дочь. Никто другой.

На голову была натянута шапка и шарф, и она лежала в такой позе. Как солдатик. И еще момент — живот был немного оголён. И я думал, что может кто-то её тащил», - рассказал отец Синтии Раймондс Балиньш.

Девушка один раз уже сбегала из дома - 3 года назад, но благополучно вернулась… По словам матери Синтии, девушке приходили угрозы в интернете. Сейчас у родителей погибшей девушки к следствию много вопросов. За помощью они обратились к частному детективу. Один из вопросов насчёт сумки Синтии. Так, 24 ноября — спустя день после пропажи, из социальной сети facebook родители узнали — найдена сумка их дочери. Женщина, которая обнаружила вещи, передала их в полицию самоуправления. А стражи порядка вернули сумку семье.

«Девочка еще не была найдена на тот момент. Потом уже когда был найден труп Синтии, полиция изымает назад сумку. Я не считаю, что эта правильная процессуальная работа», заявила частный детектив Ольга Зелик, которая работает с семьей.

В полиции эту ситуацию объяснили недостаточной коммуникацией между двумя учреждениями — Рижской полицией самоуправления и Государственной полиции.