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Взрыв газового балона в Бенской волости: пострадал человек

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Вчера в Бенской волости Ауцского края при взрыве газового баллона пострадал один человек, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

В результате взрыва газового баллона в двухэтажном доме вспыхнул пожар - загорелись наружные двери и межэтажное перекрытие площадью 5 кв. м.

Пострадавший был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи еще до прибытия пожарных.

За прошедшие сутки ГПСС получила 32 вызова: 11 - на пожары, 14 - на спасательные работы, семь вызовов оказались ложными.

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