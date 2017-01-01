У иностранки около торгового центра Origo пропал ребенок

На месте по данному адресу полицейским позвонившая женщина указала на стоящего недалеко мальчика. Она рассказала, что рядом с общественным туалетом увидела плачущего ребенка и решила подойти к нему, чтобы узнать о родителях. Мальчик испугался и убежал. Поговорить с ним ей так и не удалось. Также женщина сообщила, что первый раз увидела мальчика у торгового центра Origo, но в тот момент не заметила, чтобы он был один.

Полицейские направились к мальчику, который, увидев их, перестал плакать и больше не убегал. Мальчик невнятно говорил на иностранном языке, поэтому выяснить обстоятельства его исчезновения не удалось. Полицейские отправились в торговый центр, где охранники им сообщили, что минуту назад к ним обратилась гражданка Словакии, которая потеряла ребенка.

Через некоторое время к полицейским подошла мама мальчика, которая рассказала, что в одном из магазинов ее сын исчез в потоке людей и пропал из виду. Мальчика отдали маме и провели беседу на тему присмотра за детьми.