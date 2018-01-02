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Видео: В центре Риги горело многоэтажное здание

Русский TVNET
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Пожар на улице Стабу | Фото: Jānis Škapars/TVNET

В центре Риги на улице Стабу во вторник вечером загорелось многоэтажное здание, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Представитель Пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце рассказала TVNET, что информация о пожаре на улице Стабу, 89 поступила в 21.38.

На место прибыли восемь машин ГПСС и работали 32 сотрудника службы. Из окон здания вырывалось открытое пламя.

Как писали пользователи социальной сети Facebook, горело бывшее здание Министерства внутренних дел, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Около 23 часов пожар был локализован. Как сообщила Палкавниеце, на четвертом этаже горела площадь 75 кв. м., кроме того, на пятом этаже обгорели окна площадью 25 кв. м.

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