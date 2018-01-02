Видео: В центре Риги горело многоэтажное здание

В центре Риги на улице Стабу во вторник вечером загорелось многоэтажное здание, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Представитель Пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце рассказала TVNET, что информация о пожаре на улице Стабу, 89 поступила в 21.38.

На место прибыли восемь машин ГПСС и работали 32 сотрудника службы. Из окон здания вырывалось открытое пламя.

Как писали пользователи социальной сети Facebook, горело бывшее здание Министерства внутренних дел, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Stabu ielā ugunsgrēks. Izskatās, ka deg policija, bet varbūt blakus. pic.twitter.com/RauUrfRKs0— Varis V.V. (@varisvv) January 2, 2018

Около 23 часов пожар был локализован. Как сообщила Палкавниеце, на четвертом этаже горела площадь 75 кв. м., кроме того, на пятом этаже обгорели окна площадью 25 кв. м.