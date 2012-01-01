Гризинькалнс: 12-летние девочки оставили надпись «Dildo» на детской площадке

2 января около 19 часов вечера сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о нескольких малолетних девочках, которые обрисовали один из домиков на детской площадке в Гризинькалнсе.

Прибывшие на место полицейские встретили вызвавшую их женщину, рядом с которой стояли три плачущие девочки. Осмотрев площадку, выяснилось, что на одном из домиков краской была сделана надпись «Dildo», а девочки в руках держали баллончики.

Проверка личных данных показала, что девочкам всего 12 лет. Сотрудники дежурной части дозвонились до родителей и сообщили о занятиях детей в свободное время. На место явился отец одной из девочек и сообщил, что все семьи между собой дружат, и поэтому он развезет детей по домам.

По факту повреждения краской детской площадки заведена административная проверка.