Новый год для компании из девяти подростков завершился в полицейском участке

В новогоднюю ночь в Агенскалнский участок Рижской полиции самоуправления была доставлена компания из девяти пьяных подростков, на громкое поведение которых пожаловались соседи, сообщила представитель полиции самоуправления Ласма Земене.

Полицейские отправились на место происшествия около 4 часов утра. Сначала двери квартиры им открыла 16-летняя девушка, которая утверждала, что в квартире находятся всего четыре человека и вскоре все успокоятся, но полицейские заметили, что людей в квартире больше.

Созвонившись с владельцем квартиры, полиция получила согласие на вход в жилище. В помещении чувствовался сильный запах алкоголя и сигарет. Двое подростков спрятались в одежном шкафу, а один в сильном опьянении спал на диване.

В квартире было обнаружено 11 подростков в возрасте 15-17 лет, 18-летняя девушка и выпивший отец одной из девочек. С учетом количества нарушителей и их агрессивного настроения был вызван еще один экипаж полиции самоуправления.

Обнаружилось, что двое несовершеннолетних находятся в розыске, так как сбежали из детского учреждения. На место происшествия были вызваны Госполиция и Служба неотложной медицинской помощи.

Во время задержания двое подростков конфликтовали с полицейскими, и пришлось применить наручники.

В дежурную часть было доставлено девять молодых людей. Были оформлены административные протоколы за пребывание несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Затем пятеро нарушителей были переданы родственникам, а четверо - Госполиции, так как двое ранее были объявлены в розыск, а другие двое напали на полицейских.