В общественном транспорте поймали мужчину, подозреваемого в кражах

4 января, обеспечивая порядок в общественном транспорте Rīgas Satiksme во время работы контролеров, в поле зрения сотрудников муниципальной полиции попал человек, который не оплатил проезд. Мужчина ехал в 7 трамвае и отказывался назвать контролерам свои данные.

Как только безбилетник вышел из транспорта, один из членов полицейского экипажа опознал его в связи с несколькими кражами из магазинов. У нарушителя с собой была черная сумка, содержимое которой полицейские потребовали предъявить.

Мужчина добровольно исполнил требование стражей порядка. В сумке были найдены вещи из магазина H&M c бирками и звуковыми ярлыками.

В ходе разговора мужчина сразу же признал, что одежда была украдена, но отказался указать из какого магазина.

Нарушитель был задержан и передан Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.