В ДТП в Курземе погиб один человек

Вчера в Латвии было зарегистрировано 48 ДТП и восемь пострадавших, один человек в результате ДТП в Курземе погиб, сообщили агентству BNS в Госполиции.

Пять человек пострадали в ДТП в Риге, два - в Курземе, один - в Земгале.

За управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения задержано семь водителей: по два - в Риге, Видземе и Курземе, один - в Латгале. В Риге задержан также один автоводитель, употреблявший наркотические вещества.

За превышение разрешенной скорости движения оформлено 249 протоколов. В окрестностях Риги за это нарушение оштрафовано 60, в Земгале - 75, в Видземе - 40, в Курземе и Латгале - по 37 автоводителей.

За минувшие сутки полиция составила 534 протокола о нарушении правил дорожного движения.