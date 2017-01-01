Трагедия в Добеле: младенец умер от асфиксии

Госполиция закрыла уголовный процесс о смерти родителей-наркоманов и их девятимесячного малыша в начале прошлого года в Добеле, сообщает агентство ЛЕТА.

Дело было закрыто с разрешения прокурора, так как вовлеченные в него лица умерли, а ответственность других лиц в этом случае не оценивалась.

В свою очередь малыш умер от асфиксии, а не от голода, как посчитали изначально. Ребенок был зажат между диваном и другой поверхностью. Кроме того, экспертиза показала, что остальные трое детей, которые жили в семье, во время трагедии ели, однако их организмы были обезвожены - деньги пили слишком мало воды.

Как уже писал Русский TVNET, 3 января 2017 года в Добеле была найдена семейная пара, умершая в результате передозировки наркотиков, а также скончавшийся девятимесячный малыш. Кроме них, в квартире жили дети в возрасте 3, 4 и 5 лет.