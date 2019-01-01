От полового акта до спланированного преступления. Что видит мудрый «глаз Риги»?

В распоряжении центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги более тысячи камер. Они помогают вовремя заметить преступления и оперативно найти злоумышленников. В среднем, в день фиксируется примерно десять событий. Значительную помощь центр оказывает и Госполиции. О том, как проходит работа в центре видеонаблюдения, TVNET рассказал исполняющий обязанности начальника Управления оперативного командования и безопасности Янис Берзкалнс.

Работа в центре видеонаблюдения

Сейчас в центре работают от трех до пяти человек в смене. Она зависит как от объема работы, так и от дня недели. Обычно наибольший объем работы - утром в пятницу, субботу и воскресенье. Конечно, если в Риге есть какие-то крупные мероприятия, то и объем работы значительно увеличивается. Таким образом, если работы больше, то и людей больше, чтобы не было перенагрузки.

Сотрудники работают у мониторов, у каждого - по два монитора, камеры обычно работают в режиме патрулирования. Во время создания центра число камер было минимальным. После этого, анализируя места, где регулярно появляются проблемы, оценивались возможности подключить камеры. Сейчас, сообщая о проблематичных местах, камеры во время патрулирования останавливаются на этих местах и приближают картинку, поэтому сотрудникам это не нужно делать мануально.

Это позволяет следить за всеми камерами, замечать события и соответственно действовать.

Сотрудники центра видеонаблюдения работают в 12-часовом режиме. У каждого предусмотрены перерывы, так как сидеть и смотреть в камеры довольно утомительно. Кроме того, сотрудники регулярно меняются рабочими местами, чтобы не пришлось всю смену смотреть в одни и те же камеры.

Камерами можно управлять и мануально, их можно поворачивать, а также приближать/отдалять картинку. Сейчас улучшена управляемость камер, сотрудникам не нужно использовать пульт, с помощью которого управляется конкретная камера. Это можно сделать с помощью нескольких кликов мышки.

Ежедневная работа

Ежедневно центр видеонаблюдения смотрит за движением в городе с помощью 149 камер, с их помощью наблюдают за местами, где нарушения происходят чаще всего.

Но в целом в Риге размещено более тысячи камер.

Они ведут видеонаблюдение, видео сохраняется и используется в случае необходимости.

Много камер расположено вокруг школ. Их контролируют только в случае, если что-то произошло. Берзкалнс напоминает, что фактически во всех образовательных учреждениях Риги находится муниципальный полицейский, который следит на безопасностью непосредственно на территории учреждения.

«Конечно, если полицейский на одной стороне здания, а на второй что-то произошло, то помогут и камеры видеонаблюдения», - отметил Берзкалнс.

Сейчас, после установки новых программ, значительно облегчена возможность перемотать видеозапись.

«К примеру, если получена информация об ограблении, даются особые приметы лица, наши сотрудники просматривают камеры, могут оперативно перемотать запись и найти разыскиваемую персону», - пояснил он.

Можно увидеть тщательную подготовку к преступлению

Сотрудники центра заботятся и о безопасности людей, которые по различным причинам (к примеру, после чрезмерного употребления алкоголя в Старой Риге) заснули на остановках общественного транспорта. Такие ситуации нередко пытаются использовать злоумышленники, чтобы обокрасть уснувшего. Были случаи, когда после оперативной реакции украденные вещи возвращались владельцу.

Сотрудники центра видеонаблюдения «профессиональных карманников» знают в лицо

Берзгалс пояснил, что есть преступники, у которых воровать - практически работа: они за преступления были судимы несколько раз, но свое занятие, несмотря на наказание, бросать не собираются. При этом часто сотрудники этих людей своевременно узнают и следят, чтобы они, находясь в общественном месте, не занимались противоправными действиями.

«Как только такие лица появляются в поле зрения сотрудников центра, на них обращается особое внимание, и если замечено, что они совершают преступление, их выслеживают, смотрят, куда они пойдут, куда выбросят кошелек, после чего сообщают ближайшему экипажу, который злоумышленника задержит и обеспечит сохранение вещественных доказательств до прибытия Госполиции», - сказал Берзкалнс.

В этом году планируется установить дополнительные камеры. На этот раз - в Болдерае. Там планируется установить более 40 камер.

Берзкалнс поясняет, что то, сколько камер используют для фиксирования событий, зависит от дня недели - пятница это, суббота или понедельник, вторник. Если посчитать в среднем, то с помощью камер фиксируется плюс/минус 10 событий в день.

«Это события различного вида - лежащие на улице, драки, конфликты, кражи. Мы также сотрудничаем с Госполицией и предоставляем им необходимую информацию, чтобы преступника удалось оперативнее задержать. Кроме того, им передают видеозаписи, необходимые в следствии», - пояснил Берзкалнс.

От Госполиции часто идут и запросы о различных ДТП, так как часто у водителей разные версии произошедшего, а видеозапись не врет - она показывает, как было на самом деле. «К примеру, произошла авария, вызвана дорожная полиция, но есть спор об обстоятельствах», - добавил он.

События у памятника Свободы

«События у памятника Свободы. Скажу так - не прошло и недели, а там что-то опять произошло. Это центр города, очень близко к Старой Риге, как мы знаем - люди идут из Вецриги напраздновавшиеся, и мы видели всякие чудеса. Начиная с того, что снимают государственный флаг и идут с ним пьяные у памятника, заканчивая сексом и справлением естественных надобностей», - рассказал Берзкалнс.

Был и случай, когда пьяный человек приехал на автомобиле и с флагом идти у памятника Свободы. Кроме того, есть лица, которые пытаются залезть на монумент.

При этом штрафы за выражение неуважения к памятнику Свободы стали куда больше. Берзкалнс указал, что штраф сейчас ощутим, однако оцениваются обстоятельства, мотивы действия персоны, чего он хотел этими действиями добиться.

«У каждого свои мотивы и сделанное тоже отличается», - сказал он.

Записи, полученные с камер видеонаблюдения, согласно правилам Кабмина сейчас хранятся один месяц, но с 2019 года их придется хранить три месяца.

Фиксируются различные случаи

Берзкалнс рассказал, что какое-то время назад сотрудники центра видеонаблюдения на камерах заметили, что двое подростков гуляют по проезжей части Каменного моста. На место событий был выслан экипаж. На месте выяснилось, что молодые люди пытались поймать собаку, бегающую по дороге, чтобы ее кто-нибудь не сбил.

Берзкалнс считает, что видеонаблюдение, как и публикование зафиксированных нарушений, работает превентивно - люди начинают осознавать, что их видят даже тогда, когда полицейских на улице нет.

В момент появления полицейских молодые люди свои занятия уже окончили и собирались уходить. Во время разговора они признались, что действительно занимались любовью на платформе памятника, так как хотели сделать это в необычном месте.

Любовники рассказали, что не знали о значении памятника и извинились за свои действия. Во время проверки персональных данных оказалось, что девушка - 21-летняя гражданка Испании, а парень - 23-летний житель Германии.

Были составлены два протокола по факту мелкого хулиганства. Каждый был наказан штрафом в размере 250 евро.

В свою очередь 2 января этого года вскоре после 2 часов ночи через камеры были замечены двое мужчин, снимавших на набережной украшения с елки. Нарушителей нашли с помощью центра видеонаблюдения. Злоумышленники, увидев приближение полиции, бросили украшения на землю и побежали обратно в сторону набережной, где их поймали.

Оказалось, что 24 и 25-летний парень - граждане России. Они пояснили, что сняли украшения, чтобы унести их домой. Елочные игрушки были найдены на земле, на них были заметны небольшие повреждения.