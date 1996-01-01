Полиция разоблачила интернет-магазин; задержаны три человека

Госполиция задержала группировку из трех человек по подозрению в мошенничестве в деятельности интернет-магазина «Salestorm.eu», сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

В 2017 году Управление криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции начало несколько уголовных процессов, в рамках которых расследовало факты мошенничества в связи с деятельностью интернет-магазина «Salestorm.eu». Этот магазин предлагал клиентам различные товары, запрашивая предоплату. Однако заказанные товары покупателям доставлены не были.

Полиция выявила группу из трех человек, действовавших по предварительному преступному сговору. На сайте «Salestorm.eu» предприятия ООО «Larana»

мошенники предлагали купить различные товары с предоплатой, получали от клиентов деньги, но товары им не доставляли.

В январе 2018 года по подозрению в совершении этого преступления были задержаны ранее судимые мужчина 1996 г. рождения и двое мужчин 1987 г. рождения.

Начат уголовный процесс о мошенничестве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного ареста, принудительных работ или денежного штрафа с конфискацией имущества или без нее.

В качестве меры пресечения в отношении двоих задержанных избран арест.

Деятельность интернет-магазина «Salestorm.eu» прекращена.

Полиция призывает всех, кто заказал в нем товары и не получил их, обращаться с заявлением во 2-й отдел 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции по адресу ул. Гауяс, 15 в Риге.