В Елгаве загорелась баня: пострадал один человек

Вчера при пожаре в бане в Елгавском крае пострадал один человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на пожар в Глудской волости Елгавского края поступил около 16.30. На месте пожарные констатировали, что открытым пламенем горит баня площадью 40 кв. метров.

Пытаясь потушить огонь до прибытия пожарных, пострадал один человек. Он был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Около 8.00 был получен вызов в Граверскую волость Аглонского края, где загорелось двухэтажное здание. Горело перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади 4 кв. метра. Из задымленного дома было эвакуировано восемь человек. В 11.15 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Вчера ГПСС получила 33 вызова: 17 - на пожары, 11 - на спастельные работы, пять вызовов оказались ложными.