Несовершеннолетний под воздействием алкоголя ударил пьяного отца

В ночь на воскресенье работники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Вецмилгравис, где в одной из квартир на улице Ринужи произошел семейный конфликт. На месте событий полицейских встретил мужчина с синяком под глазом, его жена их 17-летний сын. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Постепенно из беседы выяснилось, что мать с отцом в течение вечера распивали алкогольные напитки, а ближе к полуночи домой явился сын, который также был нетрезв. Подросток был агрессивно настроен и напал на отца, поставив ему синяк под глазом.

После выяснения обстоятельств отец заявил, что отправится ночевать в другое место, чтобы не эскалировать конфликт дальше.

Учитывая, что подвыпивший сын несовершеннолетний, стражи порядка сделали тест: уровень содержания алкоголя на выдохе у него составил 2,32 промилле.

За нахождение в состоянии алкогольного опьянения на несовершеннолетнего парня был составлен протокол. Также о ситуации в семье проинформированы отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции и Рижский Сиротский суд.