TV3: Из-за халатности врачей в Риге умер младенец; из-за халатности полиции дело закрыли

Два года назад в Рижском роддоме семья потеряла новорожденного, который родился как здоровый ребенок. Состояние здоровья малышки по девятибалльной шкале оценили в 8 баллов, однако 31 декабря младенец умер.

Как вечером в среду сообщает передача «Bez tabu» телеканала TV3, акушерка была уверена, что у ребенка запоры, а не серьезная инфекция. В итоге, ребенка неправильно лечили, после чего он умер.

Адвокат семьи Агния Гранже уверена, что медики не сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Руководитель роддома все обвинения отвергала, однако комиссия Инспекции здравоохранения признала, что нарушения в лечении ребенка были, и они не признаны соответствующими Закону о лечении.

Эксперты признали, что не была начата своевременная антибактериальная терапия, были и другие нарушения, которые допустили врачи-неонатологи и сертифицированная акушерка.

По факту произошедшего был начат уголовный процесс, но перед Новом годом его завершили, так как полиция настаивает, что Инспекция здравоохранения нарушений не нашла, что не является правдой. Есть и другая странность - в решении полиции сказано, что в июле 2017 года была назначена медицинская экспертиза трупа новорожденного. Однако это невозможно, так как труп ребенка вскоре после смерти в январе 2016 года был кремирован.

Также из истории болезни новорожденного пропали записи. Дело было передано в прокуратуру и сейчас находится на рассмотрении.