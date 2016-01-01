«Mauka, pipele»: как и за что латвийские родители избивают своих детей

«Сын отказался отдать отцу телефон, после чего мужчина начал бить его по голове и пытался натравить на ребенка пса», «Кинул подушкой, а потом схватил за волосы и прижал к столу дочь из-за того, что та включила свет на кухне», - вот реальные латвийские уголовные дела последних лет. В рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о латвийской судебной практике, когда на скамье подсудимых оказывались родители, избивавшие своих несовершеннолетних детей.

Несмотря на то, что за жестокое обращение и насилие над несовершеннолетними, согласно латвийскому законодательству, виновному может грозить лишение свободы на срок до трех лет, зачастую родители, избивающие своих детей, в нашей стране получают наказание в виде исправительных работ. И то, лишь в случае, когда о насилии в семье становится известно правоохранительным органам - из показаний большинства уголовных дел Латвии следует, что свидетели избиений, жестокости и агрессии, зачастую остаются безучастными и не сообщают о произошедшем.

«Отец бил дочь из-за электричества, а мать смотрела телевизор»

5 июля 2014 года около 16:00 Алексей (здесь и далее имена изменены - прим.ред.) вспылил, вел себя агрессивно, матерился на свою несовершеннолетнюю дочь Виту, а также, хватал ее за руки, причиняя девочке боль.

На следующий день, 6 июля, в своей квартире Алексей снова начал кричать на дочь, ударил кулаком по голове, выворачивал руки.

Представ перед судом, Алексей свою вину не признавал: «В начале июля у меня был небольшой конфликт с дочерью на бытовой почве - я сказал ей, что она использует слишком много электроэнергии. Вита начала кричать и набросилась на меня, а я пытался ее успокоить, поэтому схватил за руку и усадил ее на диван. Больше ничего не было».

Несовершеннолетняя пострадавшая в зале суда рассказала: "В начале июля я вышла из своей комнаты и на кухне включила свет для того, чтобы умыться.

Отец зашел следом и спросил, действительно ли мне нужен свет, на что я ответила положительно. Он начал меня ругать за то, пытался ударить, но я пригрозила ему неприятностями и он кинул в меня подушкой, потом схватил меня за волосы.

На следующий день в тот момент, когда я «закинула» одежду в стиральную машинку, у нас опять произошла перепалка - отец был зол на брата и, видимо, решил отыграться на мне. Он бил меня кулаком, хватал за руки - выворачивал их и сильно сжимал. Он прижал меня к углу стола, мне было очень больно.

«Mauka», «pipele», - кричал он на меня. Я позвонила в полицию.

Мать Виты Светлана в суде дала свои свидетельские показания: "Вита была на улице, а я смотрела телевизор. Дочь вошла в комнату, хотела мыть руки или стирать белье. Алексей отнял у нее стиральный порошок и начался скандал. Видела, как Алексей схватил дочь за запястье, прислонил к столу или шкафу, тянул ее силой. Я не видела, бил ли он ее руками.

Брат избитой девочки также дал свои показания: «Я косил траву во дворе для соседа. Потом приехала полиция и вышла сестра, рассказала, что отец ее избил - у нее действительно были красные руки с кровоподтеками».

Школьная учительница Виты в зале суда расскала: «О жестокости и насилии в семье я ничего не знала. С одноклассниками она практически не общалась, была закрытой, молчаливой. О скандалах и агрессии отца я тоже ничего не знала - девочка со мной этим не делилась».

Итог: Екабпилсский районный суд 21 сентября 2016 год признал Алексея виновным, приговорив его к 200 часам принудительных работ.

«Сын огрызался, мать повалила его на пол, села сверху и начала душить»

11 декабря 2016 года около 11:00 Алина решила проучить своего 14-летнего сына, который накануне пришел домой в состоянии алкогольного опьянения.

Выслушав претензии родительницы, сын начал огрызаться, мать ударила его по подбородку. Удар оказался настолько сильным, что сын буквально «отлетел» к стене.

Однако этого разъяренной матери оказалось мало и она схватила его за шиворот, силой кинула на пол, села на него и начала душить несовершеннолетнего подростка.

Итог: 2 мая 2017 года Юрмальский суд приговорил Алину к 4 месяцам лишения свободы условно с проверочным сроком 6 месяцев.

«Из-за телефона схватил за горло, тряс и 20 раз ударил по голове»

В ходе следствия было установлено, что на протяжении нескольких месяцев Михаил, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избивал своего несовершеннолетнего сына Ивана. Кроме того, находясь под воздействием одурманивающих веществ, мужчина кричал, скандалил и унижал ребенка.

Самый страшный случай произошел 6 мая 2016 года, когда Михаил, в очередной раз перебрав с алкоголем, стал унижать и ругаться матом на Ивана, требуя вернуть телефон, который был приобретен на его средства. Сын отказался расставаться с девайсом, после чего Михаил схватил его за горло двумя руками и начал трясти. Далее пьяный мужчина начал бить его по голове (следствием установлено, что ударов было не меньше 20).

Михаил избивал ребенка, пока тот не начал рыдать и кричать. В ту же секунду зазвонил телефон, отец отвлекся, и Иван постарался воспользоваться этим и убежать, но пьяный мужчина схватил ребенка за руку.

Спустя некоторое время Ивану всё же удалось вырваться от отца-ирода, однако тот пытался натравить на несовершеннолетнего мальчика пса, командуя ему: «Фас».

Итог: 2 февраля 2017 года Даугавписский суд признал Михаила виновным и приговорил к 180 часам исправительных работ с пробационным надзором на 1 год.

Напоминаем, в рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывал и о других уголовных делах и судебных решениях Латвии. О «липовых» дипломах у двоечников и чиновников, латвийских мошенниках, насильниках и убийцах детей, заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, читайте здесь:

Криминальные хроники