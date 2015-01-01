Всплеск краж из частных домов: воров не останавливает сигнализация и сторожевые собаки

Грабители обворовывают по три частных владения в два дня и тенденция эта на спад не идет. Их не отпугивает ни сигнализация, ни собаки, ни наличие хозяев. Владельцы частных домов бьют тревогу и призывают решать проблему сообща, на муниципальном уровне. В некоторым самоуправлениях к крику о помощи прислушались, сообщет программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Иварс Шулц живет в частном доме недалеко от Риги — в Лангстини. И если раньше он и его соседи даже входные двери не закрывали — настолько безопасно было в округе, — то сейчас здесь только и думают о том, как обеспечить свое имущество дополнительной защитой.

«Прямо в новогоднюю ночь в нашем районе обворовали сразу два дома. Моих соседей через дом и тех, что живут напротив. Потом я услышал, что в этот же период был обворован один дом в Берги и еще один где-то неподалеку.

Это шок, потому что раньше у нас было очень спокойно»,

— признает владелец дома.

Иварс ради любопытства поднял статистику министерства внутренник дел и выяснил, что если в 2015 и 2016 году в его районе было зарегестрировано всего по одной краже из частных домов, то в прошлом году это число достигло десяти, притом две кражи были совершены в последние два дня.

«Я думаю, что это орудует какая-то банда, которая хорошо набила руку. Потому что почерк один – грабители вламываются в дом в темноте. Обычно, когда никого в доме нет. Например, в одном случае соседи уехали в гости на пару часов, во втором – отдыхать на два дня.

Их не интересует, есть ли в доме сигнализация или собака. Они обокрали дом, где было и то и другое.

Притом собака была серьезная – агрессивная немецкая овчарка. Они знают, как справится и с тем и другим. Промежутка времени, с того момента когда сработала сигнализация и до того, как приедут охранники, им вполне достаточно, чтобы все вынести. Они уже прекрасно осведомлены, где что лежит», — рассказыват Иварс.

В полиции статистику подтвердили – число краж из частных домов стремительно растет. Особенно в рижском регионе. В связи с чем стражи порядка призывает владельцев имущества к бдительности.

«Нужно внимательно следить, не появились ли в округе посторонние люди или машины.

Спасти может и хорошо освещенная территория. Ворам легче обворовать тот дом, вокруг которого темно. Кроме того, мы советуем оставлять свет в помещениях даже тогда, когда хозяин уезжает.

Но не стоит забывать задергивать шторы, ведь в противном случае вор легко может осмотреть, где у вас что лежит и понять план дома, чтобы потом легче было орудовать. Стражи порядка так же рекомендуют не оставлять открытыми окна без присмтора. Если вы открыли окно, пусть даже на зимнее проветриванее на втором этаже, а сами находитесь на превом, вору ничего не стоит взломать его и проникнуть в ваш дом. Если вы заметили что-то подозрительнгое – сразу звоните в полицию», — говорит представитель Госполиции Гита Гжебовска.

Воров не останавливает даже наличие в доме его владельцев. Пока они хозяйничают на первом этаже, они обворововыют второй. Единственным решением проблемы является качественная сигнализация, которая разделена на секторы.

«Делается несколько рубежей защиты от проникновения: сенсорная сигнализация вдоль забора, блокировка первого и второго этажа, гаража, сарая. Когда человек идет отдыхать, он включает сигнализацию в зонах, где никого не должно быть. Иногда бывает, что вор проник, сингал поступил охранникам, они приезжают и задерживают вора на территории двора, пока хозяева спят», — рассказывает глава Латвийской ассоциации бизнеса безопасности Янис Зепс

Второй вариант, как обезопасить свое жилище от воров — видеонаблюдение. Это очень эффективный способ, но только в том случае, если в него вложить немалые финансовые ресуры.

«За каждую камеру нужно платить. [...] Все зависит от самого человека, чего он хочет. Не может быть безопасности на половину: она либо есть, либо ее нет. Если для видимости поставить одну камеру, которая охватывает 30% территории, ни о какой безопасности речи идти не может», — поясняет Зепс.

К этому варианту прибегли некоторые самоуправления, которые, глядя на серьезность ситуации, взялись решать проблему на уровне местных властей.

«Во многих самоуправления (по-моему, в Стопиньском и в Саласпилском) установили видеонаблюдение в поселках. И результат очень хороший. Мы тоже обратились в наше самоуправление с похожей просьбой. Качественная система видеонаблюдения, где по всему периметру установлены камеры и за пультом сидит человек, который следит за ситуаций, обращает внимание на чужие машины и так далее – это очень хороший превентивный метод», — говорит Иварс Шулс.

По мнению представителя охранной отрасли, единственное, что может обезопасить частные дома от непрошенных гостей – это качественная система защиты, на которой владльцы имущества, как правило, экономят и выбирают самый дешевый вариант. Отсюда и всплеск краж.