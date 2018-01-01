В Англии, возможно, убит гражданин Латвии, воевавший за Украину

В Гернси найден сожженный автомобиль с человеческими останками, которые, по версии полиции, могут принадлежать недавно пропавшему гражданину Латвии Мику Алпс. Причины происшествия устанавливаются, так как автомобиль успел выгореть дотла еще до того, как на место прибыли пожарные команды.

О пропаже 33-летнего Алпса стало известно в прошлую среду, но труп был обнаружен в сгоревшей машине в понедельник.

Sadegusī automašīna, kurā atrastas mirstīgās atliekas FOTO: 0629 com.ua

В свою очередь, украинский портал gazeta.ua сообщает, что в Великобритании был убит латвиец Мик Алпс, который два года воевал в добровольческом батальоне «Aratti» в Мариуполе.

Смерть Мика Алпса подтвердил и комбат 8-го отдельного батальона УДА «Аратта» Андрей Червень.

«У нас потери. Убили моего бойца в Англии. В центре Европы - в Гернси, на Британских островах, произошло убийство бойца 8-й отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии Мика (Mick Alps). Мик – был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет».

Андрей Червень утверждает, что Мику Алпсу поступали угрозы расправы от россиян.



