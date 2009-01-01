В Пурвциемсе пойман возможный квартирный воришка

6 января незадолго до 1 часа ночи сотрудники Видземского управления муниципальной полиции Риги получили вызов в Пурвциемс, где, возможно, в подъезде находилось постороннее лицо.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка осмотрели подъезд, но никого лежащего на полу не нашли. Во время осмотра один из стражей порядка заметил подозрительного мужчину у квартиры. Неизвестный пытался избежать встречи с полицией, спрятавшись за углом, а у дверей квартиры лежала черная сумка. Кроме того, стражи порядка заметили, что замок поврежден, а дверной глазок заклеен черной изолентой.

Мужчину задержали и попросили показать содержимое сумки. В ней оказались инструменты для взлома квартир, а также ножи и шприцы.

Полицейские позвонили в дверь квартиры. Владелица жилья открыла и рассказала, что не слышала шума, вызванного действиями неизвестного. Во время разговора женщина решила обратиться в Госполицию.

У возможного преступника была также найдена упаковка с порошкообразным веществом неизвестного происхождения.