Результаты экспертизы по делу Сантии Балини: она не умерла насильственной смертью

Результаты свидетельствуют, что официальная причина смерти девушки - переохлаждение, сообщил порталу TVNET представитель Госполиции Норберт Трепша.

Трепша отмечает, что результаты основной экспертизы подтверждают сказанное после предварительной экспертизы - девушка не умерла насильственной смертью.

Более подробную информацию полиция пока не раскрывает.

Как уже сообщал Русский TVNET, результаты предварительной экспертизы показали, что студентка Синтия Балиня, чье тело было найдено в лесу на Мангальсале, умерла от переохлаждения.

Тело студентки «Turība» - девятнадцатилетней Синтии Балини, в конце ноябре прошлого года в лесу на Мангальсале нашел отец, на расстоянии 150 метров от ближайшей дороги.