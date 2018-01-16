Глава дочерней компании Latvijas dzelzceļš, возможно, задержан в Литве

Неожиданно сменилось руководство предприятия LDz loģistika. VAS Latvijas dzelzceļš распространило информацию о том, что нынешний председатель правления Вернерс Лусис подал в отставку.

Как стало известно TV3 Ziņas из неофициальных источников, Лусис на прошлой неделе отправился в командировку из которой не вернулся.

Согласно неофициальной информации, его задержали в Литве в связи с подозрениями в контрабанде. Никто из представителей Latvijas dzelzceļš этот факт не подтвердил и не опроверг.

Veiktas izmaiņas vairāku LDz koncerna uzņēmumu vadībā. https://t.co/KEO0FX6av6— Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) January 16, 2018

Вице-президент Latvijas dzelzceļš Айварс Стракшс: "Я не могу сказать, что там случилось. Но он (Лусис - ред.) вчера написал заявление об отставке, взял отпуск. Как я понял у него были какие-то проблемы с личной жизнью еще до поездки, так скажем".

Связаться с самим Лусисом 16 января не удалось, его телефон был отключен.

Новым председателем правления LDz loģistika назначен Гундарс Аболс, который занимал должность члена правления LDz ritošā sastāva servisa.