Ильгюциемс: Жена устроила скандал в кафе, за ней приехал нетрезвый муж таксист

17 января около 20:00 Рижская муниципальная полиция направилась в Ильгюциемс, где в одном из кафе возник конфликт между посетительницей и работницей учреждения.

Полицейские на месте событий встретили женщину, которая в течение двух часов вела себя неподобающим образом, в том числе провоцировала других посетителей заведения, и сама же вызвала полицию.

Молодая женщина хорошо известна стражам порядка своими периодическими неадекватными выходками в течение пяти лет. В присутствии полицейских она ругалась нецензурными словами и категорически отказывалась покинуть помещения кафе.

Работница учреждения пояснила, что нарушительница – постоянный клиент кафе.

Она также знает молодого человека женщины и уже ему позвонила, чтобы тот утихомирил свою подругу. Мужчина явился в кафе, но не хотел разрешать сложившуюся ситуацию.

Учитывая факт, что молодая женщина никак не успокаивалась, было принято решение ее задержать и доставить в дежурную часть для того, чтобы открыть дело о мелком хулиганстве. Узнав о задержании подруги, ее молодой человек начал провоцировать полицейских, в результате на место событий пришлось вызвать еще один экипаж полиции.

Сожителю нарушительницы спокойным тоном объяснили, каков будет дальнейший ход действий, и предложили отправиться домой и там ждать свою подругу. Мужчина успокоился и остался в кафе употреблять горячительные напитки. В свою очередь женщину доставили в дежурную часть,

составили на нее протокол об административном нарушении с применением штрафа в размере 250 евро.

Через какое-то время во двор полицейского участка на машине въехал сожитель нарушительницы. Он приехал за своей подругой, но за рулем автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Несколько полицейских подошли к машине и попросили молодого человека выйти из нее. Мужчина был задержан и передан работникам Дорожной полиции Госполиции.

Стоит отметить, что задержанный отказался проверять уровень концентрации алкоголя на выдохе, поэтому был доставлен в Рижский центр психиатрии и наркомании, где степень опьянения проверили клинически.

Автомобиль – машину такси – эвакуировали.

На мужчину составили протокол об административном нарушении за сопротивление проводить медицинскую проверку на установление уровня концентрации алкоголя в крови. Закон предусматривает, что за такое правонарушение к водителю транспортного средства применяется административный арест на 10-15 суток и штраф в размер 1200-1400 евро с отнятием водительских прав на четыре года.