За четыре месяца от холода погибли 35 человек

С 1 октября до 15 января в Государственный центр судебно-медицинской экспертизы были доставлены 35 человек, умерших от переохлаждения.

Среди них 26 мужчин и девять женщин. Самый старший - мужчина 73 лет, найденный в доме в Кандавской волости. Алкоголя этот человек не употреблял.

Самая молодая среди умерших от переохлаждения - 20-летняя женщина, найденная на улице в Риге. Она тоже не была пьяной. В Латгале от переохлаждения погиб 23-летний мужчина.

В крови 32-летнего мужчины, найденного в Даугавпилсском крае, было 4,27 промилле алкоголя. В целом из погибших от холода алкоголь употребляло большинство - 18 человек.

12 погибших были найдены на улице, шестеро - в помещениях, 17 - в других местах.